Европа решила быть финансово гибкой

Европейский центробанк (ЕЦБ) решил действовать осторожно и сохранять гибкость в условиях "спецоперации" России на Донбассе, последовавших за ней санкций и возможного глобального кризиса, сообщает CNBC. Руководство регулятора не будет совершать панических действий на ближайшем заседании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Европейский регулятор, возглавляемый Кристин Лагард, не будет предпринимать резких шагов на заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится 10 марта, спустя две недели после начала российской "спецоперации" на Донбассе, считают опрошенные изданием аналитики. Таким образом, ЕЦБ пока не будет повышать ключевую ставку, которая на данный момент находится на нулевом уровне.

Главные опасения экономистов связаны с повышением цен и замедлением экономического роста из-за наложенных на Москву санкций, закрытия воздушного пространства и отдельных мер вроде запрета на экспорт российской нефти в США. Специалисты предсказывают возникновение стагфляции - явления, одновременно сопровождающегося повышенной инфляцией и спадом экономической активности. Впервые она проявилась в США во второй половине 1960-х годов.

По итогам января рост цен в еврозоне составил 5,1 процента. В феврале он ускорился до 5,8 процента, и специалисты ожидают продолжения тенденции. Одним из главных драйверов инфляции стал рост цен на газ - из-за опасения о том, что Россия, на которую приходится около 40 процентов поставок в ЕС, откажется от экспорта газа в регион.

Главный аргумент руководства ЕЦБ против немедленного повышения ставок заключается, по словам аналитиков, в том, что причины нынешнего кризиса лежат за пределами Европы, и регулятор пока не может контролировать развитие ситуации.