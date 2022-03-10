Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения, чтобы завершить эту войну – Кулеба

Мы готовы искать сбалансированные дипломатические решения, чтобы завершить эту войну, но мы не сдадимся.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Day.Az со ссылкой на ZN.

"По моему впечатлению, Россия на этот момент не в том состоянии, чтобы ввести прекращение огня. Они добиваются капитуляции от Украины. Они этого не получат. Украина сильна, Украина борется", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в Анталии.

Министр указал, что широкий нарратив, который Лавров передал ему - это "что они будут продолжать свое наступление, пока Украина не выполнит их требования, а список этих требований - это капитуляция". Кулеба подчеркнул, что поэтому это неприемлемо для Украины.