Гуманитарные коридоры должны оставаться открытыми без каких-либо препятствий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Украины и Турции.

"Турецкая сторона уделила особое внимание гуманитарным вопросам. Потому что, к сожалению, с каждым днем ​​становится все больше разрушений, слез и крови. На этой встрече мы еще раз подчеркнули, что мирные граждане должны быть спасены как можно скорее. Естественно, для этого необходимо устойчивое прекращение огня. До его достижения на местах должно действовать гуманитарное прекращение огня", - сказал он.

Мевлют Чавушоглу отметил, что турецкая сторона подчеркнула важность открытия гуманитарного коридора, особенно из Мариуполя.

"Потому что когда мы эвакуировали наших граждан, мы не только видели ситуацию, но и сами пережили ее. В ходе встречи мы подчеркнули важность открытия гуманитарного коридора, особенно из Мариуполя. Стороны заявили, что обсудят этот вопрос с соответствующими ведомствами. Здесь нужна координация. В настоящее время в эти районы вошла Россия, есть также украинские силы. Если не будет координации и обе стороны не согласуют этот вопрос на месте, мирные граждане, которых мы эвакуируем, могут столкнуться с угрозой для жизни", - сказал Чавушоглу.