Россия не собирается ни от кого закрываться и готова работать со всеми партнерами, которые этого хотят, сказал Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнерами, инопартнерами, которые сами этого хотят", - сказал Путин.

По словам главы государства, права иностранных инвесторов, которые остаются работать в России, должны быть надежно защищены.

"В этой связи права тех наших иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Я прошу правительство не упускать это из виду", - сказал он.

Президент России также потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий в России иностранными собственниками, вводить внешнее управление.

"Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление, и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов легальных, рыночных инструментов, достаточно", - сказал Путин.