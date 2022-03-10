Уничтожено почти 3 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ уничтожили 2 998 военных объектов Украины, в том числе около ста самолетов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры Украины уничтожено 2 998 военных объектов", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала операции силовые структуры Украины потеряли 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1 007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники.

Генерал также рассказал, что за сутки оперативно-тактической авиацией поражено 68 объектов, в том числе два объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, три зенитных ракетных комплекса "Оса". По его словам, российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".