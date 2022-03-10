Турции важно быть посредником между Россией и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг американскому коллеге Джо Байдену, что для Анкары важно быть посредником между Россией и Украиной, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать усилия по достижению политического решения между Россией и Украиной. Он также подчеркнул, что для Турции важно иметь возможность вести переговоры с обеими сторонами и быть посредником в поиске решения [ситуации] в случае углубления кризиса. Президент Эрдоган указал на важность встречи министров иностранных дел России и Украины для прямого диалога друг с другом в Анталье. Президент Эрдоган подчеркнул, что организация даже их встречи является победой дипломатии", - говорится в заявлении канцелярии турецкого президента.