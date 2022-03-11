Ущерб Украины от российского вторжения уже превысил $100 миллиардов

Более двух недель в Украине идет война с Российской Федерацией. Российские войска продолжают бомбить мирные города и уничтожать жилые дома вместе с инфраструктурой. Например, вчера повредили котельную в Житомире и разбомбили роддом в Мариуполе, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

По оценкам советника президента Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко, вторжение уже нанесло Украине ущерба на сумму свыше $100 миллиардов. Цифра колоссальная, так что граждан Украины ждет долгий процесс восстановления.

Как передает The New York Times, советник президента дал оценку разрушениям во время виртуальной конференции Института международной экономики Петерсона. Комментарий Устенко гласит: "Ситуация - это катастрофа, которая на самом деле намного глубже, чем кто-то может себе представить..."

Устенко также сообщил, что из-за войны в Украине закрылось 50 % предприятий, а остальные работают на грани своих возможностей. Хорошей новостью советник Зеленского тоже поделился: финансовая система Украины и валюта остаются стабильными.