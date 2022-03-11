Макрон о перспективах принятия Украины, Грузии и Молдовы в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает сейчас возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Это будет обсуждаться сегодня вечером. Как вы знаете, три страны - Украина, Грузия и Молдова - подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам... Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру (вступления в ЕС) стране, где сегодня ведется война? Я не думаю", - сказал Макрон журналистам перед началам саммита лидеров ЕС в Версале.