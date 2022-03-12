Ким Чен Ын призвал модернизировать один из двух космодромов КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил испытательный ракетный полигон Сохэ и призвал модернизировать его. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ким Чен Ын поставил задачу по современному ремонту и расширению космодрома с тем, чтобы он мог запускать спутники военной разведки, а также другие многоцелевые спутники с различными транспортными ракетами", - говорится в сообщении.

Лидер КНДР также распорядился построить некоторые новые объекты на полигоне. Также он обратил внимание на изменения экологической обстановки вокруг полигона и возможность строительства нового открытого пункта наблюдения за запуском в безопасной зоне - на противоположной стороне стартовой площадки.