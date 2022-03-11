Кого поддерживает Китай в российско-украинском конфликте?

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), что в украинском кризисе страна придерживается политики нейтралитета и многовекторности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны", - сказал Ли Кэцян.

По его словам, КНР продолжит улучшать сотрудничество с Украиной и Россией в рамках взаимных уважения, выгоды и результатов.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил на брифинге, что политика Китая всегда направлена на поддержание действующего миропорядка.

"В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную и беспристрастную позицию, выработал собственное независимое мнение, основанное на существе проблемы, и играл конструктивную роль в содействии миру и переговорам", - пояснил дипломат.