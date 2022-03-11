Обращение Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заверил, что никакого оружия массового поражения - биологического или химического - в Украине нет и не разрабатывается, передает Day.Az со ссылкой на ZN.

"Я Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас - получит жесточайший санкционный ответ", - сказал Зеленский.

Основные тезисы выступления президента: