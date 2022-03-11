https://news.day.az/world/1443346.html Обращение Зеленского к украинцам - ВИДЕО
Обращение Зеленского к украинцам - ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении заверил, что никакого оружия массового поражения - биологического или химического - в Украине нет и не разрабатывается, передает Day.Az со ссылкой на ZN.
"Я Президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двоих детей. Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле не разрабатывали. Весь мир это знает. И если Россия сделает что-то подобное против нас - получит жесточайший санкционный ответ", - сказал Зеленский.
Основные тезисы выступления президента:
- Одной из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров. Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти около 40 тысяч человек.
- Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными. Хотя мы сделали все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, российские войска так и не прекратили огонь.
- Сегодня они разрушили здание главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Именно рядом с этим зданием и было то место, где собирались мариупольцы на эвакуацию.
- Российские войска делают все, чтобы обмануть наших людей в осадных городах. Они блокируют связь. Не дают узнать информацию.
- Они обвиняют нас, что мы якобы разрабатываем биологическое оружие. Якобы готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не единожды мы убеждались: хочешь узнать о планах России - посмотри, в чём Россия обвиняет других.
- Сегодня и завтра в Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там.
- Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну а политики... Я уверен, что они подстроятся.
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