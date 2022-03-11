https://news.day.az/world/1443354.html Противобункерный гранатомет США обнаружили в Новотроицком - ВИДЕО
Противобункерный гранатомет США обнаружили в Новотроицком - ВИДЕО
Противобункерный гранатомет США обнаружили в Новотроицком, в котором проходили бои.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящий момент российские войска выдавили украинские подразделения за пределы поселка. На улицах остаются тела погибших в перестрелке бойцов ВСУ. Когда закончится зачистка окрестностей, их уберут и позже передадут родным. А еще соберут важные находки. Одной из таких стал американский противобункерный гранатомет Bunker Buster.
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