Противобункерный гранатомет США обнаружили в Новотроицком, в котором проходили бои.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящий момент российские войска выдавили украинские подразделения за пределы поселка. На улицах остаются тела погибших в перестрелке бойцов ВСУ. Когда закончится зачистка окрестностей, их уберут и позже передадут родным. А еще соберут важные находки. Одной из таких стал американский противобункерный гранатомет Bunker Buster.