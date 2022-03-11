https://news.day.az/world/1443360.html "ИГ" признало гибель своего лидера - ВИДЕО
"ИГ" признало гибель своего лидера - ВИДЕО
Экстремистская группировка "Исламское государство" признала гибель своего лидера, Абу Ибрагима аль-Курейши. Он был ликвидирован больше месяца назад в ходе американской спецоперации на северо-западе Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В ходе боя погибли 13 человек, в том числе женщины и дети, находившиеся в том же здании. По заявлениям американской стороны, боевик привёл в действие пояс смертника прямо в доме.
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