"ИГ" признало гибель своего лидера

Экстремистская группировка "Исламское государство" признала гибель своего лидера, Абу Ибрагима аль-Курейши. Он был ликвидирован больше месяца назад в ходе американской спецоперации на северо-западе Сирии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В ходе боя погибли 13 человек, в том числе женщины и дети, находившиеся в том же здании. По заявлениям американской стороны, боевик привёл в действие пояс смертника прямо в доме.