Момент попадания ракетой по Луцку

В Луцке ранним утром 11 марта произошло несколько сильных взрывов. В результате возник пожар, дым поднялся высоко над городом.

После серии взрывов в городе что-то вспыхнуло. Спасатели пока не сообщают информацию о случившемся, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

По данным соцсетей, предположительно загорелся завод "Мотор".

Как сообщает в Фейсбуке Волынская областная государственная администрация, по предварительной информации жертв нет. "Утром в 05:45 11 марта 2022 года на аэродроме возле Луцка прогремели взрывы. По предварительной информации жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы.