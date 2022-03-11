https://news.day.az/world/1443382.html В Ивано-Франковске прогремели взрывы - ВИДЕО
В Ивано-Франковске прогремели взрывы - ВИДЕО
В Ивано-Франковске утром прогремели взрывы, система оповещения почему-то не сработала.
Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.
"Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали впоследствии! Реагируйте на сирены", - написал мэр.
Очевидцы пишут в комментариях, что взрывы были в районе аэропорта.
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