В Ивано-Франковске прогремели взрывы

В Ивано-Франковске утром прогремели взрывы, система оповещения почему-то не сработала.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Во Франковске были взрывы. Работают военные и ГСЧС. Детали впоследствии! Реагируйте на сирены", - написал мэр.

Очевидцы пишут в комментариях, что взрывы были в районе аэропорта.