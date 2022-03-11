Неопознанный объект упал в Хорватии

Неопознанный объект упал в столице Хорватии Загребе. Как сообщили в МВД республики, в момент происшествия раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В пресс-службе указали, что сообщения о детонации в районе Ярун начали поступать 10 марта, после 23 часов вечера по местному времени. "На место были срочно отправлены наряды, которые нашли воронку на улице Ярунской... поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения", - отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в соцсетях.

В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Район оцеплен, на месте работают сотрудники экстренных служб.