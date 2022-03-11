Украина открывает очередные гуманитарные коридоры

Вице-премьер Украины Ирина Верещук анонсировала открытие нескольких гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты", - сказала Верещук журналистам.

Коридоры будут пролегать по следующим направлениям: Мариуполь - Запорожье, Пологи - Запорожье, Волноваха - Покровск, Энергодар - Запорожье, Изюм - Лозовая. Кроме того, маршруты будут открыты из населенных пунктов Киевской области в направлении Киева и Житомира.