https://news.day.az/world/1443422.html Украина открывает очередные гуманитарные коридоры
Украина открывает очередные гуманитарные коридоры
Вице-премьер Украины Ирина Верещук анонсировала открытие нескольких гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы открываем очередные гуманитарные маршруты", - сказала Верещук журналистам.
Коридоры будут пролегать по следующим направлениям: Мариуполь - Запорожье, Пологи - Запорожье, Волноваха - Покровск, Энергодар - Запорожье, Изюм - Лозовая. Кроме того, маршруты будут открыты из населенных пунктов Киевской области в направлении Киева и Житомира.
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