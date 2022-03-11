Жерар Депардье предстанет перед судом

Парижский суд признал наличие серьёзных улик в отношении знаменитого французского актёра Жерара Депардье.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, около года назад стало известно, что молодая актриса Шарлотт Арно обвинила его в домогательствах и изнасиловании, совершённом в августе 2018 года. Сам актёр отвергает все обвинения, он добивался закрытия дела.