Цены на уран обновили 11-летний рекорд

Биржевые цены на уран выросли до рекордных показателей, которые в последний раз наблюдались после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные фирмы UxC, передает Day.Az.

Цена эталонного урана Ux U3O8 подскочила до $59,75 за фунт. В агентстве посчитали, что это могло произойти из-за возможных опасений по поводу санкций против "Росатома". Так, на долю российской компании и ее дочерних предприятий приходится не менее 35% мирового обогащения урана.

"Поскольку перспективы будущих ограничений на импорт российского обогащенного урана на Запад остаются высокими, похоже, что это давление на спотовые цены на уран вряд ли прекратится", - отметил президент UxC Джонатан Хинц.

Однако эксперты, опрошенные агентством, сошлись во мнении, что реальная нехватка урана на рынке вряд ли произойдет, так как в противном случае из-за этого могут остановиться атомные электростанции. Поэтому, если поставки из России прекратятся, то есть поставщики урана, которые могут нарастить добычу и в долгосрочной перспективе обеспечить его производство.

Последний раз мировые цены на уран резко поднялись на фоне событий в Казахстане в начале января. 6 января цены выросли на 8%, до $45,25 за фунт. До этого уран резко подорожал - почти на четверть - в сентябре 2021 года.