https://news.day.az/world/1443444.html Кадры уничтожения беспилотником ВС РФ опорного пункта в Украине - ВИДЕО
Кадры уничтожения беспилотником ВС РФ опорного пункта в Украине - ВИДЕО
Российский беспилотник "Форпост" уничтожил опорный пункт украинских националистов высокоточным боеприпасом. Видео нанесения удара опубликовало Минобороны России.
На кадрах видно, как беспилотник точно поражает цель с высоты около 4 тысяч метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям", - уточнили в ведомстве.
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