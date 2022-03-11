Кадры уничтожения беспилотником ВС РФ опорного пункта в Украине

Российский беспилотник "Форпост" уничтожил опорный пункт украинских националистов высокоточным боеприпасом. Видео нанесения удара опубликовало Минобороны России.

На кадрах видно, как беспилотник точно поражает цель с высоты около 4 тысяч метров, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям", - уточнили в ведомстве.