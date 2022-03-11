В Грецию вернулась зима

Необычные для ранней весны холода и сильные снегопады обрушились на Грецию. Во многих городах, включая Афины, температура опустилась ниже нуля, а дороги, особенно в горных районах, оказались покрыты сугробами до полуметра высотой, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В четверг в ряде школ были отменены занятия, а жителям власти рекомендовали оставаться дома. Ожидается, что холодная погода сохранится в Греции до воскресенья.