В России уменьшается число заболевших COVID-19

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 50 743 случая, что почти на 500 человек меньше, чем днем ранее, госпитализированы за сутки 7 566 человек, скончались 674 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"По состоянию на 11 марта в РФ выявлены 50 743 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 7 566 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,5%", - сообщили в оперштабе.

Снижение количества госпитализаций отмечено в 59 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ, увеличение количества госпитализаций произошло в 24 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 674 пациента, накануне сообщалось о 665 скончавшихся.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 51 231 заболевшем, число новых случаев COVID-19 снизилось на 488. Снижение суточного прироста новых случаев отмечается девятый день подряд.

"Выздоровели за сутки 151 210 человек, или на 1,7% больше по сравнению с 10 марта", - сообщили в оперштабе.