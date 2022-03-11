https://news.day.az/world/1443470.html Жириновский вышел из комы
Жириновский вышел из комы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже получает документы от помощников. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник, передает Day.Az.
"Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы", - сказал источник, уточнив, что эта мера применялась лишь периодически для поддержки организма.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре