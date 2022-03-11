https://news.day.az/world/1443474.html Лукашенко прилетел на встречу с Путиным - ВИДЕО
Лукашенко прилетел на встречу с Путиным - ВИДЕО
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщается в Telegram-канале "Пул Первого", передает Day.Az.
"Первый в Москве. В машину на переезд сразу пригласили посла [Беларуси в РФ Владимира] Семашко - обсудить в дороге актуальные вопросы", - говорится в сообщении.
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