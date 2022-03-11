https://news.day.az/world/1443478.html Чавушоглу встретился с генсеком НАТО
Чавушоглу встретился с генсеком НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Как передает Day.Az, об этом Чавушоглу написал на своей страничке в Twitter.
Глава МИД Турции также провел встречи с главами МИД Монтенегро и Северной Македонии.
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