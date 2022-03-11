Чавушоглу встретился с генсеком НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как передает Day.Az, об этом Чавушоглу написал на своей страничке в Twitter.

Глава МИД Турции также провел встречи с главами МИД Монтенегро и Северной Македонии.