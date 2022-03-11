https://news.day.az/world/1443488.html Россия планирует новое наступление на Киев - британская разведка
Россия планирует новое наступление на Киев - британская разведка
"Очень маловероятно, что России удастся достичь целей, изложенных в ее дооккупационном плане".
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Службы разведки Министерства обороны Великобритании.
Отмечено, что российские сухопутные войска добились ограниченного прогресса, и это продолжается. Продвижению России мешают материально-технические, логистические проблемы, сильное сопротивление Украины.
"В ближайшие дни Россия, вероятно, попытается перестроить свои силы для возобновления наступления и передислоцировать войска. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", - говорится в сообщении.
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