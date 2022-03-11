Россия планирует новое наступление на Киев

"Очень маловероятно, что России удастся достичь целей, изложенных в ее дооккупационном плане".

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Службы разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечено, что российские сухопутные войска добились ограниченного прогресса, и это продолжается. Продвижению России мешают материально-технические, логистические проблемы, сильное сопротивление Украины.

"В ближайшие дни Россия, вероятно, попытается перестроить свои силы для возобновления наступления и передислоцировать войска. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", - говорится в сообщении.