В Дании возобновилось строительство газопровода Норвегия-Польша

В Дании после перерыва в девять месяцев вновь приступили к строительству газопровода Baltic Pipe, который должен соединить газовые месторождения в Норвегии и Польшу. Планируется, что трубопровод снизит зависимость Польши от российского газа, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Строительство остановили в мае 2021 года из-за экологических проблем. Теперь же датский сетевой оператор Energinet получил экологическое разрешение.

Отмечается, что Газпром поставляет половину из 20 миллиардов кубометров газа, потребляемого Польшей. Контракт заканчивается в конце 2022 года, и Варшава не намерена его продлевать. Поэтому польские власти хотят заменить поставки энергоресурса поставками через Baltic Pipe.