Число желающих покинуть Украину упало

За минувшие сутки Украину покинули почти 94 тысячи человек. Количество желающих выехать из страны снижается вторые сутки подряд, сообщила Госпогранслужба в пятницу, 11 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Большинство выехавших - около 67 тысяч человек - пересекли границу на украинско-польском участке. Сейчас на данном направлении накопления пешеходов, автомобилей и пассажирских автобусов минимальны", - говорится в сообщении.

В целом за сутки 10 марта государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 111 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Эти показатели свидетельствуют, что пассажиропоток несколько уменьшился по отношению к показателям предыдущих суток.

"В Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек, почти 14 тысяч из которых - украинцы. Большинство из них - мужчины, планирующие защищать будущее своей страны. Гордимся земляками! К слову, за 15 последних дней в Украину вернулось около 205 тысяч наших соотечественников!", - подчеркнули в ведомстве.

В Госпогранслужбе напомнили, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр Звонковое) работают в круглосуточном режиме и заверили, что пограничники и таможенники прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины и оформляют гуманитарную помощь для украинского населения и защитников страны.

"За прошедшие сутки на западных границах было оформлено более 800 транспортных средств с гуманитарными грузами", - указывается в сообщении.

По состоянию на 8:00 пятницы на 16 из 22 пунктах пропуска с соседними государствами - Польшей, Венгрией, Словакией, Молдовой и Румынией - отсутствовали очереди на выезд из Украины.

Небольшие очереди были зафиксированы на пунктах пропуска Краковец на границе с Польшей (5 автобусов), Ужгород на границе со Словакией (40 легковых автомобилей), и четырех из пяти пунктах пропуска на границе с Венгрией: Тиса (20 автобусов, пропуск пешеходов не осуществляется), Звонковое (20 пешеходов), Косино (8 легковых автомобилей и 15 пешеходов), Лужанка (10 легковых автомобилей).

На всех остальных пунктах пропуска, включая все пункты на границе с Румынией и Молдовой, очереди не зафиксированы.