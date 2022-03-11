Цены на нефть ускорили подъем в ходе дневных торгов в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 по бакинскому времени увеличились в цене на $4,11 (3,76%) - до $113,44 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $4,08 (3,85%) - до $110,1 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 2,5%, хотя в ходе торгов обе марки дорожали на 6%.

Негативным фактором для нефти стал отчет об инфляции в США, которая вновь обновила 40-летний максимум в феврале. После выхода статданных курс доллара резко укрепился, что снизило привлекательность сырьевых активов в качестве объектов для инвестиций со стороны держателей других валют.

"Оба контракта запросто могут упасть ниже $100 за баррель на любой новости, которую рынок интерпретирует как сигнал к улучшению ситуации с поставками", - отметил аналитик OANDA Джеффри Хейли. При этом котировки могут с такой же легкостью превысить $115 за баррель, если поступающие новости окажутся негативными, добавил он.

"Такой вот сейчас рынок", - сказал Хейли.