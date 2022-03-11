Акции протеста в Албании

Тысячи албанцев вышли на акции протеста в связи с резким повышением цен из-за вторжения России в Украину. В столице страны Тиране люди собрались перед зданием правительства. Группы манифестантов также перекрыли некоторые улицы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Мирно начавшаяся демонстрация переросла в столкновения со стражами порядка. Полиция стала разгонять манифестантов. Сообщалось о задержаниях.

Акции протеста прошли и в других городах, где участники демонстраций блокировали дороги.

За последние семь дней цены на топливо в Албании подскочили на 50%, значительно подорожали и продукты питания. Демонстранты обвинили власти в том, что те наживаются на росте цен, и потребовали снизить акцизы и другие налоги.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что повышение цен, особенно на нефть и газ, вызвано войной в Украине и не является результатом присоединения Албании к международным санкциям против России.

Рама отметил, что правительство не повышало цены на электроэнергию и уже субсидирует 80% счетов за электроэнергию для домохозяйств и малых предприятий.