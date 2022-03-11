Путин о российско-украинских переговорах

Определенные позитивные сдвиги наблюдаются в переговорах России и Украины, которые идут практически ежедневно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я безусловно проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении, прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся сейчас практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Расскажу вам обо всем этом поподробнее", - сказал Путин.