https://news.day.az/world/1443562.html В Киеве расстреляли автомобиль экс-замглавы СБУ - ФОТО - ВИДЕО
В Киеве расстреляли автомобиль экс-замглавы СБУ - ФОТО - ВИДЕО
Бойцы украинского полка полиции "Миротворец" расстреляли автомобиль "Тойота", который не остановился на блокпосту.
Как передает Day.Az, об этом сообщают украинские СМИ. Кадры опубликованы в Телеграм.
По информации, за рулем был Дмитрий Демьяненко, экс-заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
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