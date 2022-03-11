В Киеве расстреляли автомобиль экс-замглавы СБУ

Бойцы украинского полка полиции "Миротворец" расстреляли автомобиль "Тойота", который не остановился на блокпосту.

Как передает Day.Az, об этом сообщают украинские СМИ. Кадры опубликованы в Телеграм.

По информации, за рулем был Дмитрий Демьяненко, экс-заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.