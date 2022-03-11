"Много погибших, много раненых": перехвачен новый разговор российских солдат

Российские военные надеются уцелеть и дождаться ротации, чтобы уехать из Украины. Об этом идет речь в перехваченном разговоре одного из военных РФ с женой, опубликованном СБУ в пятницу, 11 марта, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Военный, чей разговор перехватили в СБУ, пытался захватить Киев через Бородянку.

"У нас просто мало людей осталось. Много погибли, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларусь скоро поедем и будем ждать там. Я надеюсь, что нас уже домой отправят", - говорит он жене.