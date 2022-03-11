Эрдоган призвал реформировать ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил в пятницу мнение, что сейчас настало время реформировать систему ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Система, которая определяет судьбу 193 стран-членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир - больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны", - утверждает турецкий президент.