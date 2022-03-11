В России заблокируют Facebook и Instagram

Все сервисы компании Meta, в которую входят Facebook и Instagram, будут заблокированы на территории России в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский, передает Day.Az.

Депутат пообещал не оставить без ответа действия американской компании, которая планировала временно разрешить своим сервисам в ряде стран не блокировать к насилию в отношении российских военнослужащих.

"Весь инструментарий реакций на подобного рода противоправные действия у Роскомнадзора есть. И что-то мне подсказывает, что в ближайшее время все сервисы Meta на территории РФ будут заблокированы", - заявил Боярский.