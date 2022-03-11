https://news.day.az/world/1443598.html Канада запретила импорт нефтепродуктов из РФ
Канада запретила импорт нефтепродуктов из РФ
Власти Канады запретили импорт нефтепродуктов из РФ в рамках санкционных действий из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте канадского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В нем указано, что "любым лицам в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается импортировать, покупать или приобретать любые товары", указанные в соответствующем столбце документа, "из России или у любого лица в России". В данном столбце указаны нефтепродукты.
28 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Оттава намерена отказаться от импорта нефтепродуктов из РФ.
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