В России заблокировали Instagram

Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории России из-за разрешения американской компании Meta (бывшая Facebook) публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что платформа распространяет материалы, которые содержат призывы к совершению насильственных действий в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.