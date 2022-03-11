Акции Meta падают

Акции американской компании Meta падают на 3,32% на открытии торгов в пятницу. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На закрытии торгов в четверг цена одной акции компании составляла $195,21, утром в пятницу по Нью-Йорку (в 18:54 по бакинскому времени) она была равна $188,64. При этом акции других высокотехнологичных американских компаний, а также отражающий общее положение дел на этом рынке индекс NASDAQ, демонстрировали на открытии торгов незначительный рост.

Вечером в четверг пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что компания временно снимает в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских военных. После этого Генеральная прокуратура РФ в пятницу направила заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории России. Также Роскомнадзор принял решение ограничить доступ к Instagram, доступ к Facebook был ограничен 4 марта.

Акции Meta показывают негативную динамику после публикации квартального отчета в начале февраля, зафиксировавшего значительно более низкие финансовые результаты, чем ожидал рынок. В пятницу также антимонопольные органы Великобритании и Евросоюза начали расследование относительной договоренностей Meta с Google в 2018 году.