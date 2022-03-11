США запретят импорт российских водки, морепродуктов и алмазов

Власти США в рамках мер в отношении РФ из-за ситуации в Украине запретят импорт российских водки, морепродуктов и алмазов. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу, выступая в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы также предпринимаем дальнейшие шаги по запрету импорта товаров из ряда ключевых секторов российской экономики, это включает морепродукты, водку и алмазы", - сказал он.

Как сообщила позднее пресс-служба Белого дома, запрет на импорт спиртных напитков, морепродуктов и непромышленных алмазов будет фигурировать в указе, который готовится подписать американский лидер. "Это лишит Россию доходов от экспорта на сумму более $1 млрд. <...> США оставляют за собой право вводить дополнительные ограничения на импорт по мере необходимости", - добавили в Белом доме.

Также Байден подпишет указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.