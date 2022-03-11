British American Tobacco объявила об уходе из России

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco (BAT), известный такими брендами, как Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, покинет Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном британской компанией в пятницу вечером, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы пришли к выводу, что в текущих условиях владение бизнесом в России для BAT нецелесообразно. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Мы не только продолжим выплачивать заработную плату нашим 2 500 сотрудникам [в РФ], но также сделаем все возможное, чтобы у них была работа в будущем".

В компании также призвали "всех лидеров и все правительства как можно быстрое и надежное решение" в идущем конфликте с помощью диалога и дипломатии.