Байден запретил ввозить в Россию долларовые банкноты

Президент США Джо Байден подписал указ о запрете ввоза в Россию долларовых банкнот, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Указ запрещает "экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямым или опосредованным путем из Соединенных Штатов или американскими физическими лицами, где бы они ни были, долларовых банкнот руководству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации".

Евросоюз 2 марта запретил экспорт и ввоз банкнот в евро в Россию. Исключение было сделано только для физлиц, прибывающих в Россию, дипмиссий и международных организаций, обладающих юридическим иммунитетом.