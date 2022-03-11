Посольство Турции в Украине переводится из Киева в город Черновцы близ границы с Румынией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, о решении сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.

По его словам, решение принято с учетом требований безопасности на фоне обстрелов украинской столицы.