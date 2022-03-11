https://news.day.az/world/1443696.html Посольство Турции в Украине переводится из Киева
Посольство Турции в Украине переводится из Киева
Посольство Турции в Украине переводится из Киева в город Черновцы близ границы с Румынией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, о решении сообщил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич.
По его словам, решение принято с учетом требований безопасности на фоне обстрелов украинской столицы.
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