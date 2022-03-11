Еще одна американская компания прекратит работу в России

Американская компания прямых продаж Herbalife Nutrition Ltd сообщила, что останавливает работу всех 62 центров продаж в России и прекратит поставки своей продукции в эту страну, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Прибыль от российского бизнеса компания пообещала передать организациям, которые помогают украинским беженцам.

Herbalife Nutrition работала на российском рынке с 1995 года. По данным на февраль, у компании было 44 тыс. активных дистрибьюторов (распространителей продукции) в стране. Производственных мощностей в РФ у компании нет, вся продукция, представленная на российском рынке, импортировалась.

Продуктовая линейка Herbalife Nutrition содержала больше 80 наименований, включая протеиновые коктейли, протеиновые батончики, БАДы, средства для ухода за кожей и волосами и другие товары.