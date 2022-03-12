Еврокомиссия намерена представить четвертый пакет санкций против России

Еврокомиссия в субботу намерена представить четвертый пакет санкций против России. Об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Завтра мы представим четвертый пакет мер, чтобы изолировать Россию и истощить ее ресурсы", - заявила глава Еврокомиссии.

По ее словам, ЕС будет стремится "отключить Россию от глобального мира".

Предложенные Еврокомиссией санкции, в частности, предусматривают приостановку членства РФ во Всемирной торговой организации (ВТО), Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада (что фактически откроет им широкие возможности для введения таможенных пошлин на российские товары). Речь также идет об ограничениях против российского экспорта продукции черной металлургии, новых запретах западных инвестиций в энергетический сектор России, запрете на поставки в РФ предметов роскоши и ограничения на приобретение российскими гражданами криптовалют.