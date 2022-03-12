https://news.day.az/world/1443699.html США вводят санкции в отношении 12 российских депутатов и семьи Пескова
США вводят санкции в отношении 12 российских депутатов и семьи Пескова
Власти США вводят санкции в отношении 12 депутатов Госдумы РФ, а также супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы <...>, а также супруги и взрослых детей <...> Дмитрия Пескова", - сказал он.
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