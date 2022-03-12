США вводят санкции в отношении 12 российских депутатов и семьи Пескова

Власти США вводят санкции в отношении 12 депутатов Госдумы РФ, а также супруги и взрослых детей пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы вводим санкции в отношении 12 депутатов Госдумы <...>, а также супруги и взрослых детей <...> Дмитрия Пескова", - сказал он.