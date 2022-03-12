Акар переговорил с российским и украинским коллегами

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в пятницу провел телефонные переговоры с коллегами из России и Украины - Сергеем Шойгу и Алексеем Резниковым, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Турции.

В ходе телефонного разговора с российским коллегой Акар подчеркнул важность оказания поддержки безопасному прибытию гражданских судов, ожидающих в российских портах для отбытия в Турцию, и открытию гуманитарного коридора для эвакуации.

Турецкий министр также подчеркнул необходимость срочного прекращения огня в Украине с тем, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

Он также подтвердил, что Турция стремится всемерно содействовать оказанию гуманитарной помощи и готова продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе.

На переговорах с украинским коллегой Акар так же отметил важность скорейшего объявления прекращения огня и сохранения открытыми гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

Кроме того, он еще раз заявил, что Турция продолжит вносить вклад в оказание гуманитарной помощи Украине и установление мира.