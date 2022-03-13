Властям США предрекли «катастрофический провал»

Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее арсенал США, что является "катастрофическим провалом" руководства США, заявил журналист Дэвид Голдман в своей статье для The American Conservative, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, к новому стратегическому вооружению России относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, которые способны преодолевать любую оборону Соединенных Штатов, а также "лучшие в мире" зенитно-ракетные комплексы С-500. Он добавил также, что китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении способны преодолевать ПВО американских авианосцев.

Голдман считает, что власти США должны задуматься о том, как Москва и Пекин смогли добиться стратегического превосходства по гиперзвуковым летательным аппаратам. "А факт нашего отставания - это катастрофический провал американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности", - заявил он.