Венесуэла пошла навстречу США

Венесуэла готова к сотрудничеству с США в сфере торговли нефтью при условии уважения ими суверенитета и правительства республики. Как передает Day.Az, об этом в интервью турецкому агентству Анадолу заявил в субботу глава МИД карибского государства Феликс Пласенсиа.

"Надеюсь, они будут уважать суверенитет и легитимность моего правительства. Президент [Николас] Мадуро - единственный и законный глава правительства Венесуэлы. Мы можем многого добиться в сфере торговли нефтью, убедив их это уважать", - сказал он на полях дипломатического форума в Анталье.

Пласенсиа подчеркнул, что Каракас никогда не выгонял американские нефтяные компании из Венесуэлы. "Мы никогда не просили их покинуть страну, они сами приняли такое решение. К сожалению, они приняли односторонние принудительные меры против Венесуэлы. Надеюсь, эти меры будут отменены, а у нас будут уважительные отношения", - добавил он.

По словам дипломата, сейчас Венесуэла ежедневно добывает 1 млн баррелей нефти. К концу года власти рассчитывают удвоить этот объем совместно с "надежными партнерами из России, Китая и Ирана".