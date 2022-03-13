Несколько ракет упали в районе генконсульства США в Ираке

Несколько ракет упали неподалеку от здания генерального консульства США в городе Эрбиль на севере Ирака. Об этом в ночь на воскресенье сообщило Национальное иракское информационное агентство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, к настоящему моменту в городе прогремело не менее трех взрывов, звучат сирены тревоги. Помимо этого, работу приостановил международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака, в регионе прекращено гражданское авиасообщение.

Как уточнил губернатор Эрбиля Омед Хошнав, в результате ракетной атаки в городе никто не пострадал. Информации о разрушениях также не поступало. Местные власти начали расследование произошедшего.

В связи со случившимся американское посольство в Багдаде усилило свою охрану и полностью закрыло территорию дипмиссии.