https://news.day.az/world/1443976.html В Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19
В Китае выявили резкий рост числа заражений COVID-19
За минувшую субботу в Китае выявлено более 1,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в острой форме и более 1,4 тысячи бессимптомных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Государственный комитет здравоохранения КНР.
Из них 1807 острых и 1315 бессимптомных внутри страны.
В пятницу внутри Китая зарегистрировали 476 новых острых случаев и 1048 бессимптомных. В городе Чанчуне с населением 9 млн человек ввели карантин в связи с распространением COVID-19.
Всего за время пандемии в Китае зафиксировано 115466 инфицированных коронавирусом и 4636 летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний.
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